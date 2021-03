Ambiente, Pastorino-Fornaro (Leu): "No a qualsiasi attività al Parco del Beigua"

"Il parco del Beigua è un patrimonio che va tutelato e valorizzato. Apprendo con soddisfazione l'impegno del ministro Cingolani per evitare che nel comprensorio vengano avviate delle estrazioni minerarie, perché come indica la legge non sono previste nelle aree protette. C'è, però, una questione da puntualizzare: riguardo alle ricerche di minerali le norme non sono per nulla chiare a livello di competenze e di possibilità offerte alle Regioni. Serve una legge per affermare un principio di politica ambientale, vietando qualsiasi attività sia di estrazione che di ricerca nei pressi dei parchi". Lo dichiarano il segretario di presidenza della Camera per Leu Luca Pastorino e il capogruppo alla Camera di Liberi e uguali, Federico Fornaro, in merito al question time di oggi.



"Come sa bene il ministro - aggiunge Pastorino - le comunità locali del comprensorio del Beigua sono fermamente contrarie a qualsiasi azione che possa danneggiare il parco. La transizione ecologica significa prima di tutto la tutela della salute e la valorizzazione del patrimonio ambientale".