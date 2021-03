Covid in Comune a Savona, Meles (M5S): "Preoccupante la cortina di fumo che aleggia sullo stato di salute di uno degli assessori"

" Chi ricopre incarichi politici ha un importante ruolo di responsabilità nei confronti delle persone, a maggior ragione in un periodo difficile come questo, dove vengono richiesti continuamente sacrifici, come rinunciare agli affetti, per riuscire a contenere il più possibile la diffusione del virus e permettere alla campagna vaccinale in atto, seppur con notevoli problemi e inefficienze varie, di dispiegare i suoi effetti. In questi giorni è esploso un focolaio in comune, apprendiamo dai giornali di almeno 15 dipendenti positivi presso servizi di norma non aperti al pubblico, spesso a contatto con gli organi politici. Una persona è pure finita ricoverata, cui vanno i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. La preoccupazione più grande è questa enorme cortina di fumo che aleggia circa lo stato di salute di uno degli assessori ". Così Manuel Meles, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle Savona in Consiglio Comunale.

"Nessuno vuole ovviamente ficcare il naso nella vita privata delle persone, ma è del tutto evidente che, come scrivevo poc'anzi, dai politici è richiesta una responsabilità maggiore rispetto a quella in capo alle persone: se, da quanto si apprende a mezzo stampa, qualche assessore si fosse recato in comune con sintomi riconducibili al covid, questo sarebbe gravissimo a fronte proprio del focolaio e del ricovero che si è verificato - prosegue Meles - Ovviamente auspico non sia successo nulla di tutto ciò, ma è legittimo avere dubbi: chi è stato a contatto con chi a questo punto? Non dobbiamo vergognarci, almeno noi titolari di incarichi politici: se abbiamo avuto sintomi o siamo stati a contatto con positivi, proprio per dare l'esempio, dobbiamo essere i primi a isolarci e dichiararci alle autorità sanitarie per permettere un efficace tracciamento e una più efficiente risposta del sistema sanitario".

"È un gesto che dovrebbe essere normale, ma che fatto in trasparenza dalle cariche politiche fa un buon servizio alla comunità, promuovendo nei confronti della cittadinanza comportamenti e atteggiamenti di buon senso e di civiltà - continua - Il Sindaco ha fatto benissimo ad auto-isolarsi in attesa di tampone e mi preme ricordare anche le difficoltà patite dall'assessore Sotgiu che nel recente passato ha subìto in prima persona contagio e ricovero. C'è in gioco la salute delle persone e chi ha responsabilità politiche deve essere il primo a comportarsi in maniera esemplare, comportamenti che vanno a beneficio della collettività e quindi che dovrebbero essere propri di qualunque amministratore pubblico".