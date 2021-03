Covid, Odepemko (Partito Liberale Italiano): "Tanti bei proclami ma in Liguria le vaccinazioni non decollano"

"Ieri abbiamo letto con attenzione i dati dei vaccini somministrati rispetto a quelli che hanno in dotazione le regioni. Ovviamente la fonte è il ministro della salute e la data riportata sulla infografica è del 22 marzo 2021. La situazione è a dir poco imbarazzante e vorremmo sapere dal presidente Toti perché sta succedendo tutto ciò anche perché non ne capiamo il motivo. Una regione come la Liguria che ha una popolazione anziana merita una vaccinazione maggiormente celere".

Cosi commenta in una nota Mirko Odepemko commissario ligure del PLI che aggiunge: "Dai dati non capiamo quali possano essere i problemi e l’unica cosa che possiamo pensare è che l’organizzazione non sia all'altezza rispetto ad altre regioni. La Liguria è penultima nelle somministrazioni".

"Toti ha una forte popolarità in Liguria e anche una elevata credibilità – basti pensare alla maggioranza bulgara presa alle ultime elezioni – ma sui vaccini, se confermati questi dati, sono imbarazzanti e non all'altezza delle aspettative. Confidiamo nel Presidente e nella sua capacità di dare vigore alle vaccinazioni perché la gente non vive di proclami e ha bisogno di vaccinarsi e di atti concreti".

"Seguiremo con attenzione l’evoluzione di tale andamento e saremo sempre pronti a dare una mano, ove possibile, e a denunciare e sottolineare rallentamenti" conclude il commissario Odepemko.