Misure anti Covid, si pensa a una proroga del "decreto Pasqua" anche fino al 15 aprile. Rimane il nodo scuole

Potrebbe prorogarsi fino all'11 o al 15 aprile la validità delle misure messe in campo in materia di contrasto della pandemia da Coronavirus col “decreto Pasqua”, con la zona gialla cancellata dalla cartina ancora per qualche giorno.

L'andamento dei contagi è tenuto in stretta sorveglianza dall'esecutivo, tanto che nella giornata di ieri, quella dei 551 morti, numero più alto raggiunto in questa terza ondata da gennaio in avanti, il premier Draghi ancor prima di essere a conoscenza di questo tragico dato ha voluto incontrare il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i massimi vertici del Cts, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.

L'intenzione al momento, considerati diversi fattori quali l'evolversi della situazione nel resto d'Europa e un piano vaccinale che stenta a decollare come vorrebbe invece il generale Figliuolo, parrebbe quindi essere quella di mantenere una sorta di linea prudenziale e attendista, per far sì che la curva del contagio possa abbassarsi ulteriormente prima di procedere alle graduali riaperture.

Tra queste il primo pensiero del Governo, come annunciato già dal suo insediamento dal premier Draghi e confermato dal ministro dell'Istruzione Bianchi, la riapertura, anche se parziale, delle scuole.

Bisognerà comunque attendere i prossimi incontri della cabina di regia, perchè oltre ai rumors ad oggi "il governo non ha preso nessuna decisione, ci confronteremo e decideremo", ha spiegato ieri sera, durante la trasmissione di Rai3 Cartabianca, il ministro Speranza.