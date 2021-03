Positivo al Covid e curato con gli anticorpi monoclonali, la storia del genovese Lorenzo: "Sto molto meglio e la cura ha influito"

"Ho iniziato a stare bene con energie e benessere generale. Non posso dire che sia quello al 100%, però sto assolutamente meglio e quello probabilmente ha influito".

Lorenzo Zampieri, 29 anni, genovese, è risultato positivo al Covid la settimana scorsa e all'ospedale San Martino hanno deciso di curarlo con gli anticorpi monoclonali.

Lorenzo era stato sottoposto ad un trapianto di rene nell'ottobre del 2019, ed è seguito dal reparto di Nefrologia del nosocomio genovese, rientrava quindi nelle categorie che potevano ricevere la cura oltre al fatto che non era ospedalizzato per il virus e i suoi sintomi erano lievi.

"Avevo segnalato al mio medico di avere un dolore alla schiena lo scorso venerdì 19 marzo, poi il sabato è salita la febbre e domenica ho fatto il tampone che è poi risultato positivo. Nel frattempo i medici che mi seguono al San Martino hanno iniziato a parlare con gli infettivologi per poter partire con l'infusione degli anticorpi monoclonali" spiega il 29enne di Genova.

Lunedì 29 marzo è stato trasportato tramite il servizio "Fast track" da casa sua all'ospedale e gli è stato somministrato il farmaco tramite flebo.

"In serata ho avuto qualche linea di febbre ma mi hanno di non preoccuparmi e infatti è scesa con la tachipirina. Nei giorni successivi ho iniziato a stare molto meglio" ha continuato Lorenzo.

In Liguria lo scorso 18 marzo erano stati individuati i centri prescrittori dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19 destinati ai pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata, che rientrano nei criteri di eleggibilità stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco. L’individuazione dei centri prescrittori ottempera agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, ai fini della prescrizione dei medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale.