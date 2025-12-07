Si accende il Presepe Luminoso di Celle, la Natività splende vicino alla Cappella di San Lorenzo e Sant'Antonio

La natività del presepe luminoso nella frazione dei Ferrari a Celle Ligure è stata accesa ieri sera dando il via alla tradizione ormai consolidata da anni.

E' stata allestita per la prima volta nell'area verde comunale accanto alla Cappella di San Lorenzo e Sant’Antonio.

Il Presepe Luminoso, lungo 2 chilometri e mezzo, offre un viaggio di luce e tradizione che si snoda attraverso i giardini di via Delfino (situati di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo), salendo fra gli ulivi lungo tutta via Ferrari fino al belvedere e poi sino a Piazza San Lorenzo.

"Un momento speciale e condiviso. Questa sera (ieri sera.ndr), tutti insieme abbiamo avuto il piacere di accendere la rappresentazione della Natività, illuminando così il cuore della nostra comunità, accanto alla Cappella frazionale - dicono dalla Compagnia del Presepe Luminoso -Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito adottando le figure presso le proprie abitazioni e attività, rendendo significativo questo Presepe disseminato lungo via Ferrari. Ringraziamo il Comune di Celle Ligure, presente con l'assessore Giacchino. Un ringraziamento sincero va a don Soosai, a Lorenzo e al Gruppo Alpini di Celle per il loro prezioso contributo, a Camilla per la cura della Cappella di San Lorenzo e Sant'Antonio Abate, a Giovanni, Ginny, Giusy, Elia e Michele per il loro impegno per questa serata. Infine, grazie a tutti coloro che sono venuti a condividere con noi della Compagnia del Presepe Luminoso l'emozione dell'accensione, portando calore e allegria in questa serata di festa".



"Il Presepe Luminoso racconta la sua storia grazie ad ogni cuore che lo rende vivo: a chi lo realizza, a chi adotta le figure, a chi lo visita. Vi aspettiamo per scoprire il Presepe e per continuare insieme questo cammino luminoso" concludono.

L'installazione luminosa coinvolge tutta la comunità

Come da tradizione, le figure luminose sono "adottate" (ossia accese) dai cittadini nelle proprie abitazioni o attività e dal Comune sulle aree pubbliche.

La Compagnia del Presepe Luminoso, composta da Andrea Testa, Annamaria Cerisola, Barbara Perata, Caterina Mordeglia, Luigi Ferro e Maria Rosa Mordeglia, ha modellato con fili luminoso su telai di bambù creando figure ad altezza naturale che rappresentano i mestieri tradizionali e scene della Natività e ha curato gli allestimenti.

La Compagnia del Presepe Luminoso è un gruppo informale di cittadini che si dedicano alla realizzazione di installazioni luminose natalizie, volte a valorizzare la tradizione del presepe. Da anni, coinvolgiamo la comunità locale nell’adozione e cura delle figure luminose, promuovendo un Natale di luce e partecipazione.

Sino al 6 gennaio, il Presepe sarà acceso ogni giorno dalle ore 17:00 alle 01:00.

