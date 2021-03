Celle, la minoranza insiste per avere un centro vaccinale: "Serve sinergia coi comuni limitrofi"

Torna alla carica per chiedere un punto vaccinale a Celle Ligure la minoranza del gruppo "Uniti per Celle".

Nel comune del levante savonese infatti, nonostante le richieste del sindaco Mordeglia nella riunione di coordinamento tra Anci e Asl 2 tenutasi a febbraio e la messa a disposizione di "uno spazio, un'opportunità importante per il comune e per i cittadini" come quello del Mezzalunga, non è stata prevista dall'azienda sanitaria l'apertura di un hub cittadino.

Sull'argomento non si arrende la minoranza del gruppo "Uniti per Celle", che ha così presentato un'interrogazione all'amministrazione affinché "si impegni a promuovere un incontro con i comuni limitrofi e Stella per avere un punto di vaccinazione sul nostro territorio, portando anche all’attenzione della Regione il problema".

"Come da indicazioni del Ministero della Sanità - ricordano i consiglieri d'opposizione - l’immunità della cittadinanza si può ottenere solo con una vaccinazione capillare della popolazione".

"L’azienda ASL2 ha instaurato sul territorio savonese più punti di vaccinazione e ha in previsione l’apertura di altri, ma dette strutture non contemplano la zona compresa tra Albisola e Varazze che conta più di 30 mila abitanti" concludono, invitando l'amministrazione a informare adeguatamente la popolazione su eventuali progressi nella questione.