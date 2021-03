Celle non molla per l'apertura del proprio centro vaccinale. Sindaco Mordeglia: "Metto a disposizione il Mezzalunga o una tenda"

"Come ho già detto, a Celle ho messo a disposizione uno spazio, un'opportunità importante per il comune e per i cittadini".

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia non abbandona la possibilità di poter aprire un centro vaccinale anche per il suo comune. L'area che potrebbe essere messa a disposizione è quella del centro Mezzalunga oppure tramite l'allestimento di una tenda.

Nel frattempo a Varazze sono state istituite due giornate al Palazzetto dello sport il prossimo sabato e domenica 20-21 marzo, per la somministrazione dei vaccini agli insegnanti, alla polizia locale e ai volontari della protezione civile.

"Attendiamo di avere informazioni sulla vaccinazione dai 18 ai 65 e poi nella fascia successiva, ribadisco la nostra disponibilità" ha continuato Mordeglia.

Ha chiesto spiegazioni alla prima cittadina il circolo del Partito Democratico di Celle Ligure-Stella: "Riteniamo sia urgente e necessario istituire un punto vaccini nel nostro comune per le imminenti vaccinazioni da parte dei medici di famiglia. La vaccinazione in breve tempo del maggior numero possibile è l'arma più forte contro l'epidemia. Fermando il contagio proteggeremo i cittadini e torneremo al più presto alle consuete attività lavorative su cui si basa il nostro territorio".

"Chiediamo al sindaco Caterina Mordeglia di rendere disponibile un locale adeguato per l'istituzione immediata di un punto vaccinale come già realizzato a Varazze, in cui possano operare i medici di famiglia con l'aiuto della pubblica assistenza e della protezione civile. Per non creare disparità di trattamento tra i cellesi, per proteggere i più deboli, per aiutare i medici e gli operatori sanitari" concludono i dem locali.