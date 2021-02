Vaccini over 80, Asl dice no ad un presidio a Celle. Il sindaco: "Grande dispiacere e disappunto"

Non ci sara nessun presidio per effettuare i vaccini agli over 80 a Celle Ligure. Lo ha comunicato il sindaco cellese Caterina Mordeglia dopo la riunione che si è svolta ieri pomeriggio organizzata da Anci videoconferenza fra Asl 2 e i Comuni del Distretto Savonese.



"Durante la riunione ho appreso con grande dispiacere e disappunto che ASL 2 non aprirà un punto vaccinale a Celle e poi anche che lavorerà per rafforzare i presidi territoriali" ha spiegato la prima cittadina cellese.



"Il Comune di Celle Ligure con Avis, Croce Rosa e Protezione Civile aveva già predisposto quanto necessario per poter eseguire la vaccinazione nelle nostre strutture comunali" ha proseguito Caterina Mordeglia che aveva già pensato ad alcune possibili sedi per effettuare i vaccini, come il Cup, il campo della Ravezza, il centro associativo Mezzalunga e il Palazzetto dello Sport.



"Dopo la riunione ho informato Avis, Croce Rosa e Protezione Civile: da tutti loro ho avuto da subito (e li ringrazio) disponibilità a fornire, insieme al Comune, supporto ai nostri concittadini per le prenotazioni. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di diminuire i disagi per le persone over 80" ha concluso Caterina Mordeglia.



La delusione dei cellesi non si è fatta attendere visto che l'Asl 2 aveva fatto presente ai residenti over 80 dei comuni inferiori ai 5mila abitanti di attendere le disposizioni dei comuni.



La decisione di non dare vita ad una sede vaccinale a Celle porterà così i cittadini a prenotare quindi via sito, numero verde, cup e farmacie ma con 3 giorni di ritardo e con il probabile appuntamento che potrebbe essere fornito, come già avvenuto a molti, a maggio. E con la somministrazione che sarà effettuata nel sito più vicino, il Palacrociere di Savona.