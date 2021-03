Stelle nello Sport 2021: la quarta sessione dell’asta propone le maglie autografate di Colley e Radovanovic

La quarta sessione dell'Asta di Stelle nello Sport propone altre due importanti maglie ufficiali autografate su CharityStars messe a disposizione da Genoa e Sampdoria, partner di questa importante iniziativa benefica che dal 2006 consente, ogni anno, di fornire un importante aiuto alla Gigi Ghirotti onlus del prof. Franco Henriquet.

Questa settimana scendono in campo Omar Colley (Sampdoria) e Ivan Radovanovic (Genoa).

Omar Colley è un roccioso stopper gambiano, capace anche di delicati lanci lunghi. 28 anni, sbarca in Europa nel 2013, dai finlandesi del Kuopion Palloseura. Quindi un progressivo ritorno al sud: gli svedesi del Djurgårdens, i belgi del Genk, e, dal 2018, la Samp. In blucerchiato ha collezionato 76 presenze, di cui 21 quest'anno, e un gol, contro il Benevento, alla seconda giornata del campionato 2020-2021.

Ivan Radovanovic è un centrocampista serbo 33nne di lotta e di governo, rimodellato con successo come difensore centrale da Ballardini. Nel 2008 l'Atalanta lo porta in Italia, e coi prestiti a Pisa, Bologna e Novara gli fa girare lo Stivale. Quindi con 186 presenze diventa una leggenda del Chievo Verona. Al Grifo dal 2019, in rossoblù vanta 65 presenze, di cui 27 in questa stagione.

L’Asta di Stelle nello Sport, su CharityStars, si avvale della preziosa collaborazione di Genoa e Sampdoria ed è patrocinata Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.

I cimeli sono all’asta all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport