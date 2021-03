Assembramenti al mercato del lunedì di Savona, Rossi (Confesercenti): "Davanti ai banchi nessun problema, anzi, le vendite sono poche"

"Assembramenti alla vendita dai banchi non ce ne sono stati e anzi gli acquisti sono pochi. Le persone passeggiano nell'area mercatale".

Il presidente regionale di Anva Confesercenti Giulio Rossi è intervenuto in merito agli affollamenti che si sarebbero venuti a creare stamattina in alcune aree del mercato del lunedì, soprattutto nella zona di piazza del Popolo.

"Noi perdiamo le vendite per le linee guida e facciamo informazione ai clienti sulle regole che devono rispettare, chiediamo comunque l'aiuto dell'amministrazione che durante il mercato del lunedì ci venga a dare una mano tramite i controlli della polizia locale. Già le vendite sono ridotte al minimo e stiamo facendo fatica" ha continuato Rossi.

"Il mercato è inattaccabile, siamo all'aria aperta, distanti, non ci sono strettoie - ha concluso il presidente regionale di Anva Confesercenti - trovo disgustoso questo puntare il dito da chi in questo momento è in difficoltà, non è oggettivo, abbiamo vissuto brutte esperienze, sono dispetti che non fanno piacere".