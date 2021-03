Covid, Toti blinda la Pasqua: stop alle seconde case e il savonese potrebbe rimanere zona rossa anche oltre il 5 aprile

Il governatore Giovanni Toti sta predisponendo un'ordinanza che impone il divieto di raggiungere le seconde case sul territorio della Liguria, durante le festività pasquali, ossia quando tutta Italia sarà in zona rossa. Lo ha annunciato questa sera durante il consueto punto stampa serale sugli aggiornamenti della pandemia da covid-19 nella nostra regione.

L'ordinanza entrerà in vigore da mercoledì fino alla notte tra lunedì e martedì.

"Dato il numero in crescita dei contagi, ha detto Toti, e al fine di evitare l'esodo verso il nostro territorio e verso le aree più colpite dal virus, domani firmerò l'ordinanza che vieta di recarsi presso le seconde case sia che siano di proprietà di cittadini provenienti da altre regioni o che siano di cittadini liguri ma che risiedono in altre province o comuni".

Toti ha inoltre sottolineato "mi spiace prendere queste misure, siamo sempre attenti a non limitare libertà cittadini e dei nostri turisti, ma proviamo ad abbassare la curva del contagio considerato anche che tutta l'Italia sarà in zona rossa in quei giorni. Cerchiamo in questo modo di 'raffreddare' l'incidenza del virus".

I liguri con seconde case ubicate in altre regioni potranno recarsi solo se quella determinata regione lo consente.

Il presidente della Giunta ha evidenziato, che il provvedimento è stato intrapreso poichè "siamo circondati da regioni che versano in situazioni peggiori della nostra".

Il governatore non ha poi escluso un prolungamento delle restrizioni pasquali, ovvero delle regole da zona rossa, in alcuni territori messi più a dura prova dal virus, vale a dire l'imperiese e il savonese: "I prossimi saranno momenti di confronto coi sindaci di quelle aree, valuteremo se in tutti o parte di quei territori potrebbe essere necessario prolungare le misure. Vedremo se nelle prossime ore non avremmo segni importanti dalla curva del contagio".

"I dati di oggi confermano la crescita del contagio e la maggiore sofferenza del ponente della nostra regione - ha detto ancora il governatore - in particolare nel savonese, con punte nella città di Savona e in alcune aree della Valbormida, ma anche l'estremo ponente purtroppo è tornato a salire. Aumenta la pressione ospedaliera e il numero di ricoveri in terapia intensiva. Rimane basso invece, rispetto alla media, il numero dei decessi nonostante l'aumento del contagio: segno evidente che la campagna vaccinale funziona e protegge bene i più fragili".

"L'avvio dell'hub vaccinale nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova ha consentito di aumentare sensibilmente già da oggi le somministrazioni - ha proseguito - e le operazioni si sono svolte secondo le attese, con soltanto qualche momento di rallentamento nel pomeriggio. Raccomando, ai cittadini che verranno da domani, di presentarsi in orario ma non in anticipo e di evitare discussioni sulla tipologia del vaccino, che non è una scelta nella disponibilità del personale medico addetto. Oggi i vaccini somministrati in tutta la Liguria sono stati 9838: domani, con l'avvio delle vaccinazioni in 52 farmacie, prima regione in Italia (arriveremo a 150 in tutta la Liguria) e nell'hub di San Benigno supereremo agevolmente quota diecimila".

"Le prenotazioni tramite farmacia oggi sono state più di duemila. Sono 14.091 gli ultravulnerabili prenotati e 39.702 i prenotati della fascia 75-79. Stasera dalle 23 sarà possibile prenotare invece la fascia 70-74 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e poi da domani si potrà continuare con gli altri canali (sportelli cup, farmacie, numero verde dedicato 800 938 818). Siamo arrivati al 79% del somministrato sul consegnato. Il Generale Figliuolo, per garantire la programmazione di oggi, ha acconsentito ad anticipare alla regione una quota di 5000 vaccini Astrazeneca. Abbiamo fatto una lunga riunione con lui e con i suoi collaboratori, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e la nostra task force regionale. Abbiamo concordato, ha concluso Toti, che la programmazione è sufficiente per arrivare ai 13.000 vaccini al giorno a partire dal 10 aprile" ha concluso il governatore.