Emergenza epidemiologica e piano vaccinale: incontro tra Provincia e Asl 2

Questa mattina si sono incontrati il presidente della provincia Pierangelo Olivieri e il direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli per un confronto e un aggiornamento relativo sia alla situazione epidemiologica attuale, che impone massima attenzione sulle misure di monitoraggio, vigilanza e prevenzione e sulla corretta applicazione delle norme e sull'utilizzo dei dispositivi di prevenzione, sia sul tracciamento dei casi e la loro gestione.

Durante l'incontro, che si inserisce nel costante confronto e comunicazione quotidiani, è stato affrontato anche il tema della campagna vaccinale in corso e le modalità di applicazione sul territorio provinciale.



"Ci siamo incontrati anzitutto con riferimento all'emergenza, per un confronto e un allineamento della situazione, per prima cosa sotto il profilo della attuale diffusione del virus e del dato epidemiologico: con riferimento a questo, come già fatto presente dal presidente di Regione Toti, dalle autorità preposte - dal prefetto dottor Cananà con la propria circolare di venerdì, dall'ordinanza del Questore, dottoressa Roatta e dall'ordinanza del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio - bisogna sicuramente tenere alta l'attenzione sulla gestione della situazione e delle procedure di tracciamento di tutti i casi" spiega il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"Insieme al direttore richiamo ancora una volta fortemente la nostra popolazione al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi all'utilizzo delle mascherine, al rispetto del distanziamento e al divieto di qualsiasi forma di assembramento. Abbiamo fatto il punto insieme ovviamente anche sulla situazione del piano vaccinale e del programma dello stesso con riferimento sia, anzitutto, ai centri principali, iniziando dalla città di Savona e, sia, per la migliore gestione delle esigenze del Territorio con riferimento a tutti gli altri piccoli comuni e all'entroterra".

"È stato in incontro produttivo nel quale abbiamo parlato di programmazione anche con riferimento alla possibile valorizzazione ai fini di utilizzo da parte di Asl di beni facenti parte del patrimonio immobiliare della provincia di Savona" conclude Olivieri.