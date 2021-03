Hotel Victoria di Cuneo completamente ristrutturato, si trova vicino all’Ospedale Santa Croce

In questo periodo ci sono giovani volenterosi e preparati che fanno impresa con qualità, dinamicità e intraprendenza. Oggi ci troviamo presso l’Hotel Victoria (ex Hotel Fiamma), situato in un posto strategico nel cuore di Cuneo, in Via Meucci 36, antistante alla Stazione Ferroviaria e all'Ospedale Santa Croce e Carle, a pochi minuti a piedi dal centro, rinnovato totalmente sotto nuove vesti con una gestione giovane e piena di entusiasmo. Marzia Pappadopolo, imprenditrice e nuova titolare delll’Hotel Victoria, dopo quasi 15 anni nel settore alberghiero, a fine 2019 si mette in gioco e scommette tutto sulle sue capacità avviando una completa ristrutturazione dell’Hotel.

Com’è stato questo primo anno di attività con l’hotel ristrutturato in tutte le sue camere, la sala colazione e gli ambienti comuni?

L’intervento è stato totale. Tutta la struttura è stata completamente studiata a dovere: sanitari, letti, arredi, pavimenti, muri, impianti di riscaldamento, raffreddamento, idraulici ed elettrici. È stato pensato proprio tutto al minimo dettaglio, si basti pensare che tutto l'hotel è controllato elettronicamente con sistemi domotici all'avanguardia che permettono di garantire un comfort dedicato al cliente senza eguali. Siamo intervenuti con attenzione anche sull’arredo: bagni con docce molto spaziose, specchi retroilluminati (con specchio ingrandente), bollitori dedicati in stanza e diverse prese elettriche standard ed usb.

Adesso possiamo offrire ai nostri clienti un’ampia scelta di tipologie di camere standard e superior, matrimoniali, doppie, doppie ad uso singolo, triple o suite familiari con due camere comunicanti. Proprio queste ultime hanno riscontrato particolare gradimento da parte di famiglie che hanno potuto mantenere indipendente la camera da letto dei genitori da quella dei loro figli.

Che tipo di servizi offrite?

Il nostro hotel offre una colazione internazionale dove i clienti possono deliziarsi con i nostri dolci da forno e con un buon assortimento di prodotti salati; il tutto accompagnato da cappuccini e the caldi. Le camere sono dotata di Smart TV 43” collegata ad internet con la possibilità di accedere a Netflix con il proprio account privato e ai canali YouTube e satellitari. Tutto l’hotel e le camere sono coperte da Wi-Fi fibra ad alta velocità e l’utilizzo per i nostri clienti è gratuito ed illimitato! La gestione domotica dell’hotel permette una gestione attenta e curata degli ambienti, dei consumi energetici e della relativa climatizzazione. Siamo particolarmente attenti ai clienti accompagnati da animali ai quali diamo utili informazioni sui servizi che offre la città di Cuneo (parchi cittadini, pet shop e toelettatura, veterinari). Per le stanze occupate da animali è previsto un servizio di extra cleaning a seguito del soggiorno. In più i clienti possono usufruire di un ampio garage a disposizione per i clienti.

L'hotel Victoria viene quotidianamente sanificato con tutti i mezzi necessari e rispetta tutte le disposizioni di legge relativamente all’igienizzazione di tutte le superfici. Il personale è periodicamente formato sulle modalità di utilizzo dei D.P.I.

Data l’emergenza sanitaria di questo periodo, i clienti potranno consumare il pranzo e la cena direttamente in hotel oppure presso uno dei nostri ristoranti convenzionati.

Un ringraziamento particolare va alla famiglia, valore in cui la Sig.ra Pappadopolo crede molto: “Un grande e generoso grazie va anche ovviamente alla mia famiglia che mi ha sostenuto ed appoggiato in questa importante decisione.”

L’hotel Victoria si trova in via Antonio Meucci 36, vicino all’Ospedale Santa Croce e alla Stazione Ferroviaria.

Telefono +39017166652

E-mail info@hotelvictoriacuneo.it

Sito internet https://hotelvictoriacuneo.it/