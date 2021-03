Regione, Bozzano (Cambiamo!): "Introdurremo nuove misure contro le molestie sul lavoro"

Annuncia Alessandro Bozzano, consigliere di Cambiamo! in Regione Liguria: "In Consiglio Regionale è stato trattato il delicato tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, con lo scopo di prevedere possibili iniziative risolutive in materia.

Durante il consiglio si è chiesto alla Giunta Regionale un impegno concreto, arrivando quindi ad approvare l'istituzione di una S𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗢𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, con l'obiettivo di fornire strumenti validi per intervenire contro questo male che purtroppo è ancora troppo presente sui posti di lavoro.