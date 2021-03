Toti: "Domani sarò in visita a Savona e Imperia per incontrare i vertici della Sanità" (VIDEO)

"Entrambe le province di Savona e Imperia mostrano di avere superato il limite dei 250 casi su 100mila residenti che l'ultima normativa nazionale identifica come 'quota benchmark', cioè limite oltre il quale porre attenzione". Sono le parole odierne del Presidente della Regione Giovanni Toti, che nella sua consueta conferenza stampa dalla Sala Trasparenza di via Fieschi sottolinea: "Domani sarò sia a Savona, sia a Imperia, per incontrare i vertici sanitari del territorio, dopodiché mi confronterò ulteriormente con i sindaci, con i quali stiamo già ragionando su eventuali misure da mettere in atto".

Toti fa una riflessione anche sulle seconde case: "La provenienza dell'utenza è soprattutto da Regioni rosse, che circondano la Liguria. Mi scuso con gli amici delle altre regioni e anche con i liguri, ma riteniamo più prudente assommare le nostre misure a quelle già rigorose del Governo, piuttosto che avere una minima ricaduta economica sul territorio nel periodo di Pasqua per poi rischiare chiusure più lunghe e rigorose più avanti".

Da Toti un pensiero sulla "Ultrafragilità": "Sono 60mila gli ultrafragili identificati, di questi 16mila già prenotati per il vaccino mentre nei prossimi giorni sarà attivato un nuovo call center dedicato con il quale prevediamo di aggiungere altre 12mila prenotazioni entro i primi giorni dopo Pasqua".

Sono già 40mila le prenotazioni per la fascia 70-74, che ha avuto accesso da ieri alle 23 al sistema CUP.