Riapre il viadotto dell'A10 Genova-Savona: il 23 marzo il mortale sul viadotto sud a doppio senso

Ha riaperto da questa mattina il viadotto dell'A10 Genova-Savona chiuso per lavori da metà marzo.

Nelle settimane precedenti la viabilità era stata modificata a doppio senso di circolazione sul viadotto Savona-Genova con non poche polemiche da parte degli automobilisti preoccupati per la sicurezza.

Lo scorso 23 marzo aveva perso la vita, dopo il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la 30enne di Vado Denada Nerjaku, vittima di uno scontro avvenuto sull'autostrada tra la sua auto e un mezzo pesante all'altezza di Celle.

In tarda serata era stato riaperto il viadotto ma si erano registrati code chilometriche sia in A10 che sull'Aurelia in direzione Varazze fino a Savona.