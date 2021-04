Loano e il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Roberto Fiumara

Loano in lutto per la scomparsa di Roberto Fiumara. Ex dipendente della Provincia, è scomparso a causa di un arresto cardiaco.

Amato, stimato e conosciuto da tutti per l'amore per la musica, era un cantante e musicista (suonava la chitarra e la tastiera) in voga soprattutto negli anni 80 nel quale aveva inciso tre dischi. Aveva suonato in diversi locali storici del savonese con la sua orchestra "I Flash".

E' stato un sindacalista della Uil e prima di andare in pensione aveva aveva lavorato come assistente scolastico nell’istituto superiore Giovanni Falcone di Loano e poi in Provincia a Savona all’interno dell’ufficio di relazioni con il pubblico.

Lascia la moglie Laura, la suocera Romana, i fratelli Lino, Mario, Flavio e Marina, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno quest'oggi, sabato 10 aprile, alle 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Pio X a Loano.