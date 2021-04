Ex cantieri Baglietto a Varazze, via alle operazioni di "strip out": a fine aprile la demolizione della palazzina (FOTO)

Sono iniziate in questi giorni le operazioni di "strip out" della palazzina degli ex cantieri Baglietto a Varazze propedeutiche alla demolizione.

"È quindi in corso la rimozione di tutto ciò che non è materiale edile, ovvero impianti, serramenti, metallo e quant'altro che sarà destinato alla differenziazione del rifiuto. Anche lo storico marchio posto in facciata è stato rimosso e recuperato dagli operai del comune" ha spiegato il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici.

Lo scorso 1 aprile il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco. Entro il mese dovrebbe avere inizio le demolizioni.

Dopo la conclusione lo scorso luglio dell’iter burocratico per l'approvazione del progetto, a dicembre si era chiuso anche il bando di gara per l'affidamento del cantiere e nel giro di due anni i pompieri potranno così trasferirsi dalla sede del Salice nella nuova caserma finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro.

200mila euro erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.

Il piazzale operativo del distaccamento in prima ipotesi era previsto lato mare in area demaniale marittima invece poi il comune ha proposto lo spostamento a lato della via Aurelia.