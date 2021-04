Quiliano, alberi spezzati nel parco di San Pietro in Carpignano: "Siamo senza parole e molto amareggiati"

"Due anni fa abbiamo piantato questi alberelli per la bellezza del parco e per la comunità, perché ci fosse più verde e più ombra. Ed ecco che ce li troviamo così. Qualche "persona" si è preso la briga di venire fin qui per spezzarli".

Il grido d'allarme è arrivato da Valentina Sapetti, che gestisce il Ristoro Camilla all'interno del parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano.

"Siamo senza parole e molto amareggiati. Purtroppo lavorare per il miglioramento del parco con la presenza di questa mentalità non civile è frustrante. A chi è stato posso solo dire che il tuo godimento è di basso spessore. Squallido vigliacco" ha continuato puntando il dito contro l'autore dell'atto vandalico.