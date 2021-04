Quotazioni dell'oro usato: l'importanza di conoscere il valore dell'oro usato

Analizzando le quotazioni dell'oro usato appare chiaro come esse possono presentare delle vere e proprie variazioni. Prima di affrontare questa tema occorre però comprendere il prezzo dell'oro usato e come avviene la distinzione tra i carati. E' chiaro che chi non conosce l'argomento e non affronta giornalmente gli andamenti della borsa, tale argomento potrebbe risultare piuttosto difficoltoso ma analizzando con attenzione il costo dell'oro usato sarà possibile avere delle delucidazioni.

Per verificare la quotazione dell'oro usato occorre così stabilire il prezzo del gioiello e come viene formato. L'oro è conosciuto d'altronde come un metallo molto prezioso ma il costo viene influenzato molto dall'andamento dalla borsa, che tende a variare in relazione alla situazione geo-politica che si presenta nel mondo. Le quotazioni dell'oro usato fanno riferimento solamente all'oro puro composto da 24 carati.

La quotazione dell'oro usato

La quotazione dell'oro usato, rispetto a quanto viene indicato dalla borsa, è pari a 18 carati, meglio conosciuto con la dicitura 750. Le lega in questo caso è composta dal 75% da oro mentre il restante 25% da altri metalli, ritenuti necessari per fornire allo stesso resistenza e colore.

Naturalmente, visto il valore dell'oro usato, questo non sta a significare che il gioiello di cui si dispone non sia oro in quanto è proprio la composizione dello stesso a presentare queste precise caratteristiche. Occorre precisare inoltre che, effettuando una valutazione dell'oro usato, un gioiello da 24 carati in oro non sarebbe un vero e proprio affari, anzi risulterebbe troppo morbido e finirebbe per rompersi più facilmente. Per comprendere il costo dell'oro usato così è necessario fare una semplice proporzione partendo dalla quotazione in borsa dei 24 carati.

Nello specifico bisogna eliminare il 25% che appunto non contiene oro. Facendo due conti e tenendo a mente che l'oro vanta un costo è pari a 30 euro, sottraendo il 25% il prezzo dell'oro usato è di 22,50 euro. Tramite questa soluzione e la quotazione dell'oro usato, dalla vendita si ricaverà tra i 19 e i 20 al grammo.

La differenza che si evince è data dal fatto che un piccolo ricavato andrà destinato per forza di cose alla fonderia.

Come evitare di ottenere meno denaro dalla vendita dell'oro usato

Il prezzo dell'oro usato, se viene venduto ad un professionista serio, non dovrà così scendere sotto una certa soglia. Per evitare però di incorrere in delle vere e proprie fregature è necessario ricercare e conoscere con precisione il mondo dell'oro, altrimenti si rischia di avere in mano meno soldi di quanti in realtà se ne sarebbero dovuti avere. Naturalmente, nonostante le quotazioni dell'oro usato, non bisogna aspettarsi di ricevere lo stesso valore dell'oro di quanto è stato acquistato.

L'informazione comunque si pone sempre come la migliore arma di difesa, soprattutto verso il campo economico, ormai sempre più martoriato. Più si impara più si riuscirà ad essere informati e allo stesso tempo si avrà meno possibilità di commettere errori.

Il costo dell'oro usato, per essere compreso fino in fondo, merita di venire analizzato magari leggendo in rete le notizie sulla questione oppure prediligendo l'utilizzo di libri specifici. In quest'ultimi ad esempio è possibile conoscere il valore dell'oro usato e le varie strategie da applicare nel momento in cui bisognerà andare a vendere i gioielli. Stando alla valutazione dell'oro usato, fatta anche dagli esperti del settore, occorre tenere a mente così che non bisogna mai lasciarsi ingannare dalle proposte ricevute ma di controllare con attenzione prima di vendere il proprio gioiello.

D'altronde ogni pezzo d'oro presenta un valore a dir poco unico e raro che potrebbe durare anche in eterno se trattato con cura e seguendo le dovute attenzioni.