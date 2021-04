Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, ospite di Radio Onda Ligure 101

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica.

L’ospite di oggi pomeriggio sarà Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi.

La band ha in questi giorni pubblicato il suo nuovo singolo “Frasi nel fuoco” e il prossimo 23 Aprile uscirà “Solo esseri umani” il nuovo album di inediti per la prima volta su etichetta BMG e pubblicato in formato Vinile, CD e Digital Download.

L'intervista andrà in onda alle 15.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana