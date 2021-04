Altare, sostituzione impianti di ventilazione: chiusa al traffico la galleria Fugona

Per consentire i lavori di sostituzione degli impianti di ventilazione e un nuovo impianto elettrico, la circolazione all'interno della galleria Fugona e sul viadotto Rastello verrà interdetta da martedì 20 a giovedì 22 aprile, tra le progressive Km. 138+250 - Km. 141+210 della S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona” nel comune di Altare. Lo comunica in una nota il consigliere delegato alla Viabilità Luana Isella

La sospensione è programmata dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Sarà attivata la deviazione del transito veicolare sulla strada comunale, all'interno del centro abitato di Altare.

La galleria Fugona fa parte della rete viaria patrimonio della provincia di Savona. Facendo seguito agli ordinari interventi di mantenimento in esercizio degli impianti di ventilazione presenti nella Galleria e ai fini di proseguire nel garantire la sicurezza della circolazione stradale in questo tratto, si è reso opportuno procedere alla sostituzione di tutti gli impianti attualmente in esercizio con 16 ventilatori di nuova generazione, che possono vantare una migliore prestazione, anche a livello di consumo energetico. Il primo lotto in programma la prossima settimana prevede la rimozione e sostituzione di due coppie di ventilatori.

Il progetto è finanziato dal piano di ripartizione delle risorse destinate alla provincia di Savona nel 2019 attraverso i fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto per il finanziamento a interventi di manutenzione straordinarie della viabilità e delle opere delle province e Città metropolitane.