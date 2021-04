Lavori e chiusure sull'Aurelia, Berlangieri (Upa Savona): "Non possiamo più subire: pronti anche ad azioni eclatanti"

Un senso unico alternato dal 19 aprile fino all'incirca alla seconda metà di luglio dalle 8 alle 18 dei giorni feriali a Capo Noli e uno invece permanente attivo ventiquattr'ore al giorno, senza soste, fino alla fine di giugno. Il tutto per riprendere poi coi lavori di messa in sicurezza in autunno.

Sono queste le ultime due avvilenti notizie per il traffico provinciale, alle quali si associano i sempre presenti cantieri sulla rete autostradale, che aggiungono arrabbiature a quanto da mesi "casca sulla testa degli albergatori".

A palesare tutto il proprio disappunto è il presidente di Upa Savona, Angelo Berlangieri: "Siamo arrabbiatissimi, tutto questo dimostra quanto poco importi del turismo e le centinaia di migliaia di imprese e i circa 4 milioni di lavoratori del settore in Italia possano essere sacrificabili in tutte queste situazioni".

Un'esasperazione? Non secondo l'ex assessore regionale, secondo cui sono gli atti concreti, a fronte di dichiarazioni roboanti, a dimostrare che "chi produce il 13% del Pil italiano, circa il 14-16% della nostra Provincia e Regione può essere trattato in maniera marginale e minimale" proprio quando si comincia a riparlare di aperture e programmazione della stagione turistica.

Sicurezza, dal punto di vista sanitario e quindi per evitare il contagio, e tranquillità saranno le parole d'ordine del turismo in arrivo sulle coste liguri secondo Berlangieri. "E noi come ci attrezziamo? Mettendo in difficoltà i nostri ospiti attraverso queste chiusure dell'Aurelia, in una regione dove ci sono soltanto due strade, questa e l'autostrada, dove non credo che tutti i problemi vengano risolti con un colpo di bacchetta magica dopo anni".

Una nuova tegola non imponderabile o urgente, quest'ultima, su una stagione "che non può durare un solo mese e mezzo", il tempo in cui i cantieri sulla statale saranno sospesi. Piuttosto, secondo Berlangieri, "lavori che potevano essere programmati in maniera intelligente. E questo ci fa arrabbiare moltissimo, perché si potevano svolgere durante il lockdown, interromperli ora che siamo pronti a ripartire con la stagione turistica e riprenderli al suo termine".

"Non veniteci a dire che c'è sempre un perché a giustificare questa irresponsabilità e inaccettabile incapacità a programmare lavori utili che devono contemperare due emergenze: quella di mettere in sicurezza la rete stradale e quella di far vivere chi vive di turismo, le imprese e i lavoratori" accusa quindi il numero uno dell'Unione Provinciale Albergatori, per cui "il turismo è fatto di mobilità tra i territori" e non basta chiudere i cantieri nelle ore notturne.

Lunedì prossimo, proprio in concomitanza con l'avvio di questa ennesima stagione di disagi, le associazioni di categoria delle imprese turistiche si riuniranno per stabilire la strada da intraprendere per far sentire la propria voce.

"Queste situazioni non sono più accettabili: siamo pronti a azioni anche eclatanti, vogliamo far vedere che il mondo del turismo è compatto, arrabbiato e non vuole più subire e sostenere l'incapacità di assumere delle decisioni e programmare tenendo conto anche dell'economia su cui si fonda la ricchezza del territorio" conclude Berlangieri.