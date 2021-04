Soppressione treni Thelló in Liguria, i sindacati: "Trenitalia ripristini subito i collegamenti"

"Dallo scorso mese di febbraio Trenitalia ha soppresso i treni Thelló nella tratta Milano-Genova-Ventimiglia generando di fatto l’isolamento del ponente ligure con gravi ripercussioni sulla quotidianità dei passeggeri che li utilizzavano. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Ferrovieri, Fast mobilità e Orsa Ferrovie - spiegano in una nota - hanno immediatamente chiesto la sostituzione dei Thellò con treni IC, senza ad oggi ottenere risposte né dalla Regione né da Trenitalia".

I sindacati chiedono una soluzione immediata al problema, tenendo conto del periodo estivo al quale si sta andando incontro e alla auspicata ripresa della mobilità delle persone sul territorio.

"Va da sé però che senza risposte immediate l’economia ligure, già afflitta da tanto tempo, non può decollare, tanto per la carenza infrastrutturale quanto per la carenza di servizi" aggiungono i sindacati.

Se a breve non arriveranno risposte esaustive, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Ferrovieri, Fast mobilità e Orsa Ferrovie organizzeranno azioni di mobilitazione a garanzia del mantenimento dei posti di lavoro sul territorio (diretti e indotto) e dell’indispensabile servizio a turisti e pendolari.