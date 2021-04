Topi nei giardini del Prolungamento di Savona, il sindaco: "Già sistemate delle esche, richiesta nuova deratizzazione"

"Si rassicura circa il fatto che è stato immediatamente richiesto un nuovo intervento di derattizzazione".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha risposto alla lettera della mamma inviata alla nostra redazione (Leggi QUI) che aveva "denunciato" il fatto che nei giardini del Prolungamento nella giornata di ieri sono stati notati numerosi roditori che senza paura si aggiravano per il giardino in cerca di cibo e nascondigli.

"Nel ringraziare per la segnalazione si comunica che erano già state sistemate delle esche per i roditori, che si sono evidentemente rilevate non sufficienti a seguito della probabile rottura di nidi e tane dovuta agli scavi in corso" ha precisato la prima cittadina savonese.