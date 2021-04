Celle, frana sulla Sp22 per Stella a Sanda: avvio dei lavori entro i primi giorni di giugno

Presto il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, che potrebbero così prendere il via tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.

E' questo il piano della Provincia reso noto dalla consigliere delegata alla viabilità, Luana Isella, in un nota circa la frana che ha visto coinvolta la provinciale tra Celle e Stella in località Sanda, all'altezza del chilometro 8+700.

"Le altre due problematiche al km 8+600 e 8+800 sono già state messe a bilancio per il prossimo anno e i primi mesi dell'anno potremmo già appaltare" prosegue Isella precisando poi che "i lunghi periodi di attesa sono da imputarsi alle condizioni economiche in cui versa l’ente, ma non appena il Ministero dei Trasporti ci ha concesso dei finanziamenti questi lavori sono stati inseriti immediatamente".