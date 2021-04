Savona, mobili abbandonati nel Letimbro. Comandante Aloi: "Gesto riprovevole, faremo tutti gli accertamenti per risalire ai colpevoli"

Mobili abbandonati, andati distrutti perché buttati all'altezza di Lavagnola nel greto del torrente e la polizia locale, che si è accorta del gesto di inciviltà questa mattina, che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per risalire ai colpevoli.

"Quello che colpisce è la maleducazione e l'inciviltà, non è concepibile che vengano buttati i rifiuti nel torrente in pieno centro città - spiega il comandante della polizia locale Igor Aloi - non solo per l'inquinamento ma anche per il degrado e i costi che l'amministrazione deve sostenere per andare a ritirarli nel fiume e smaltirli".

Non solo mobili ma anche pezzi di plastica, acciaio, che vanno a compromettere l'ecosistema del torrente savonese.

"Un gesto riprovevole, visioneremo le immagini delle telecamere e faremo tutte le indagini del caso per capire se qualcuno ha visto l'accaduto" ha continuato Aloi.