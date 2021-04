Alassio piange Agostino Tarello, storico "maestro d'ascia" del porto

Nato a San Germano Vercellese nel 1929, emigrò nel 1938 con la famiglia in Liguria, ad Albenga. Trovò lavoro nel 1955 ad Alassio, presso l'allora piccolo cantiere navale nell'area dove ora sorge il porto. Tale lavoro di manutenzione delle barche lo appassionò fino a divenire un esperto "maestro d'ascia". Insieme alla moglie Maria Luisa Valdisserra, acquistò l'attività tuttora in vita e continuò a costruire barche di legno e a fare manutenzione. La sua ditta fu presa in considerazione da Carlo Riva, il famoso costruttore dei mitici motoscafi e il cantiere dei coniugi Tarello divenne "Stazione Riva", cioè costruttore di barche per la famosa ditta di Sarnico (Bergamo).