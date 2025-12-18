Albenga, spaccata nella notte: ladri in azione alla storica pizzeria La Dolce Vita, danni per migliaia di euro

Notte di tempesta, in tutti i sensi, ad Albenga, tra il 16 e il 17 dicembre. Il ristorante pizzeria La Dolce Vita, storico locale affacciato tra viale Italia e piazza Marconi, è stato infatti preso di mira dai ladri con una spaccata violenta e mirata.

Approfittando del forte vento e della pioggia battente, i malviventi avrebbero sfondato la doppia vetrata dell’ingresso su piazza Marconi, utilizzando alcuni sanpietrini del marciapiede. Il primo vetro è andato completamente in frantumi, mentre su quello antisfondamento è stato praticato un grande foro per introdursi all’interno. Nel locale sono state trovate vistose tracce di sangue, segno che i ladri si sarebbero feriti durante l’irruzione.

“Hanno agito nella notte, con il maltempo che probabilmente copriva ogni rumore – racconta il titolare Marco Borello, che gestisce il locale insieme alla moglie Patrizia D’Amico –. Dentro era tutto a soqquadro”.

Ingenti i danni. Non tanto il bottino in contanti, che è stato modesto. Il danno maggiore riguarda le vetrate, gli infissi e la dotazione tecnologica: telefoni, tablet e terminali utilizzati quotidianamente per il lavoro. Durante il colpo è stato anche fatto cadere e rotto un computer, oltre al furto di una cassa, alcune bottiglie di liquori e generi alimentari.

"È stato un colpo studiato – prosegue Borello –. Nel tentativo di sradicare la cassa hanno buttato giù anche un pc, che si è rotto. I danni a vetri e infissi sono ingenti, parliamo di migliaia di euro. Gli infissi sono già stati sostituiti, mentre i vetri sono stati ordinati e arriveranno a breve. Anche la dotazione tecnologica è già stata riacquistata".

La stessa notte i ladri avrebbero tentato un furto anche ai Bagni Italia, senza però riuscire a entrare nel locale.

A scoprire quanto accaduto è stata l’addetta alle pulizie, arrivata nel locale intorno alle 6 del mattino. Avvisati i titolari, che si sono precipitati sul posto, dove sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi anche con personale specializzato. È stata sporta denuncia e sono in corso le indagini, che potrebbero avvalersi delle immagini della videosorveglianza della zona.

"Siamo profondamente grati ai carabinieri, intervenuti subito – conclude Borello –. Quanto accaduto è molto spiacevole perché mina la nostra serenità e quella dei dipendenti, ma soprattutto infanga il nome di una città splendida. Albenga per me resta una delle città più belle e sicure della Liguria: in vent’anni di attività non ci era mai successo nulla. Grazie anche all'Amministrazione comunale che ha subito manifestato solidarietà".

Il locale è regolarmente aperto: la zona dell’intrusione è già stata messa in sicurezza.