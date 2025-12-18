 / Cronaca

A volto coperto minacciano la farmacista e si fanno dare l'incasso: rapina alla Farmacia Riccardi

È successo nell'attività di via Piave lunedí sera verso l'ora di chiusura. I ladri avevano una pistola (forse giocattolo) e un cacciavite

A volto coperto e con una pistola (forse giocattolo) e un cacciavite hanno minacciato la farmacista e si sono fatti dare l'incasso. Per poi dileguarsi.

La rapina si è verificata lunedì sera nella Farmacia Riccardi di via Piave.

I due ladri si sono intrufolati all'interno verso l'ora di chiusura alle 19.00 e dopo aver minacciato la farmacista con l'arma, uno dei due ha svuotato la cassa. Fortunatamente all'interno erano presenti pochi clienti.

I malviventi hanno poi fatto perdere le loro tracce.

Inmediata poi è stata la chiamata alla polizia che è intervenuta sul posto con le volanti. Le indagini sono in corso da parte della squadra mobile. Sul posto sarebbero presenti telecamere.

Luciano Parodi

