Tragedia di Corso Tardy & Benech, nuovo appello: "Cerchiamo la persona che ha consegnato alla polizia il telefono di Valentina Squillace"

"Cerchiamo la persona che ha consegnato alla Polizia di Stato il telefono della ragazza coinvolta nel sinistro di martedì 16 dicembre 2025 in Corso Tardy e Benech".

La Polizia Locale di Savona lancia un nuovo appello. Dopo aver richiesto alla cittadinanza di contattare il comando di via Romagnoli per poter acquisire nuove testimonianze sull'incidente avvenuto martedì mattina e nel quale ha perso la vita la 22enne Valentina Squillace, un nuovo avviso per ricercare, come anticipato dalla nostra redazione (leggi qui), della persona che la mattina stessa aveva trovato il cellulare della giovane e l'aveva consegnato ai poliziotti. Capire in che punto può essere stato trovato il cellulare infatti può essere utile per ricostruire la dinamica del sinistro.

Gli agenti quindi invitano a mettersi in contatto con la centrale operativa ai numeri 019811818/0198310444/019831044.

Nel frattempo proseguono le indagini coordinate dalla Sostituto Procuratore, il Pubblico Ministero Chiara Venturi, per acquisire nuove testimonianze e capire se dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei privati e delle attività vicine (quelle comunali presenti non riprendono fino all'area dell'impatto) possano essere carpiti nuovi riscontri sull'incidente.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il camion sia ripartito con il verde nel centro di Corso Tardy & Benech ed era rimasto poi imbottigliato nel traffico proprio nei pressi delle strisce pedonali. La giovane studentessa che da via Servettaz si dirigeva verso la stazione avrebbe attraversato la strada con il semaforo verde ma il camion ripartendo non l'avrebbe vista. Da lì il tragico impatto frontale e la 22enne che è stata travolta e trascinata per circa 50-60 metri.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e l'autista, 50enne italiano, iscritto nel registro degli indagati, è risultato negativo all'alcol test e ai controlli anti droga.

Sono in corso controlli anche sul cronotachigrafo installato sul mezzo pesante (che è stato posto sotto sequestro). Il dispositivo elettronico è obbligatorio e registra automaticamente i tempi di guida, riposo, velocità e distanza.

Il funerale verrà celebrato venerdì 19 dicembre alle 10.00 nella chiesa Santa Maria della Neve in via Saredo a Savona.