Villanova, nuovo ritrovamento all'aeroporto: scoperti mitragliatrici

Nuovo ritrovamento all'aeroporto di Villanova d'Albenga.

Dopo la bomba da 1000 libre rinvenuta lo scorso giugno, nelle ultime ore sono stati scoperti due mitragliatrici al "Panero".

Sono infatti in corso dei lavori di allagamento di una pista e durante gli scavi sono venute alla luce le armi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

L’ordigno era emerso 6 mesi fa nel corso delle operazioni di bonifica condotte da ABC Services, azienda fiorentina specializzata nella bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici.

La vasta area dello scalo - storicamente bersagliata dai bombardamenti alleati - era stata al centro di un’ispezione preventiva prima dell’avvio dei lavori di potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto villanovese. Verifiche che avevano riguardato complessivamente circa 170 mila metri quadri.

Nelle tre settimane di controlli poi erano già emerse due bombe a grappolo.

L’ordigno scoperto a giugno giaceva a quattro metri di profondità ed era di un peso di circa 450 chili.

Il disinnesco dell'ordigno bellico era stato affidato al 32esimo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, di stanza a Fossano, sotto il coordinamento della Prefettura di Savona. Il nucleo di artificieri — composto da sei specialisti, ma supportato da oltre 15 militari complessivi — aveva operato sul posto per procedere al despolettamento dell’ordigno. Una volta reso inoffensivo, l’ordigno era trasportato alla cava dell’Icose, in località Martinetto, dove era stato fatto brillare in sicurezza.

Per garantire la riuscita dell’operazione, era atato necessario evacuare circa 380 persone residenti in un raggio di 775 metri dal punto di disinnesco, coinvolgendo 117 nuclei familiari e alcune attività produttive.