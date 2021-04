Savona, un altro decesso in Ata per il Covid, sindacati e azienda: "Fornite tutte le prescrizioni, attenzione dei dipendenti resti alta"

Dopo il decesso del 62enne Giovanni Mora, Ata è in lutto per la morte di un altro storico dipendente, Roberto Ravazzini, stroncato anche lui dal Covid.

Il virus non gli ha lasciato purtroppo scampo dove che nelle settimane scorse si erano verificati alcuni casi nel deposito di via Grassi della partecipata comunale savonese in è allargato il cluster Covid che si era venuto a creare nel deposito di Ata in via Orazio Grassi a Savona.

Le organizzazioni sindacali unitariamente avevano partecipato ad un incontro urgente in Ata per capire quali protocolli di sicurezza sono stati messi in atto e come l'azienda ha affrontato il delicato momento.

"Le prescrizioni e disposizioni ci è stato detto che sono state fornite tutte. Ne abbiamo preso atto e ribadito che comunque oltre a quelle devono essere attenti e pressanti sul controllo e la verifica degli adempimenti soprattutto da parte dei responsabili. Gravi inadempienze non ne abbiamo riscontrato, il problema è che poi quando le situazioni si prolungano si riscontra un abbassamento della tensione" dice Giancarlo Bellini, segretario generale Fp Cgil.

"La Uiltrasporti così tutte le rappresentanze sindacali porgono le più sentite condoglianze alla famiglia, era un grande lavoratore, storico, a quattro mesi dalla pensione - il ricordo del segretario regionale Uiltrasporti Franco Paparusso - L'azienda ha attuato sempre il protocollo Covid e gli abbiamo chiesto di fare più passaggi come la sanificazione degli spogliatoi e la presenza dei sanificanti sui mezzi. Sono subito intervenuti".

"Ci hanno confermato che hanno dato la loro disponibilità che chiunque voglia fare il tampone lo può fare, sugli ingressi separati e che l'azienda è certificata per fare sanificazioni. Quello che devono fare lo stanno facendo. Ci vuole la massima attenzione in generale" prosegue Danilo Causa, segretario Fit Cisl.

"Ci siamo confrontati e abbiamo confermato che abbiamo rispettato tutte le varie prescrizioni e controllato che tutto quello che si poteva fare in più per mettere in sicurezza i posti di lavoro, concentrando l'attenzione sul tracciamento ed effettuare subito i tamponi - continua l'amministratore unico di Ata Gianluca Tapparini - Ci siamo impegnati a sollecitare i dipendenti al rispetto di quelle norme essenziali. Il contesto vogliamo che sia più sicuro possibile ma sta anche all'attenzione dei singoli

