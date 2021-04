Vittorio Brumotti aggredito a Roma, Chef Rubio lo attacca: "Infame, troppe poche te n’hanno date"

Un scena simile alle tante già viste e riviste in diverse città d'Italia: l'inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti e la sua troupe aggrediti e malmenati durante la realizzazione di un servizio mirato a documentare lo spaccio di droga. Questa volta è successo a Roma, al Quarticciolo, e la questione si è poi trascinata anche sui social con duri attacchi (uno in particolare) nei confronti del funambolico biker.

Giunto nella capitale grazie alle segnalazioni ricevute dai lettori, Brumotti è stato dunque aggredito e in suo soccorso sono intervenute le forze dell'ordine, alle quali non sono stati risparmiati insulti da diverse persone presenti sul luogo della colluttazione. Nessuna grave conseguenza per gli inviati del tg satirico di Canale 5, ma quanto avvenuto nella borgata romana ha avuto un seguito sul web dove gli improperi per Brumotti si sono moltiplicati, forti anche della presa di posizione di un personaggio conosciuto come Chef Rubio: