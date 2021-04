Scomparsa del dottor Guido Tomatis, l'onorevole Vazio: "Una grande perdita per la città di Albenga"

"Ci ha lasciato il dottor Guido Tomatis. Sarebbe sminuire la sua figura ricordandolo solo per la sua straordinaria dedizione al lavoro di medico e la sua professionalità. Guido era un uomo speciale, aveva la capacita di parlare con una semplicità alla portata di tutti, aveva il dono di un’ironia mai offensiva, ma tagliente". Questo il ricordo dell'onorevole Franco Vazio.

"Perdo una amico che non risparmiava critiche e complimenti e che aveva la capacità di riempire il cuore di un sano e giusto ottimismo. E' una grande perdita per la città e Albenga non lo dimenticherà - conclude - A Riccardo Tomatis, a Sonia e ai loro cari un abbraccio forte".