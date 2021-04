Annuncia Autostrada dei Fiori: "Grande sforzo logistico, ma siamo riusciti a ridurre le chiusure notturne sulla tratta Finale-Spotorno"

Annuncia la società Autostrada dei Fiori: "In riferimento alle chiusure notturne (dalle ore 22:00 alle 5:00) previste durante la settimana in corso, della tratta Finale Ligure - Spotorno, necessarie per svolgere alcune attività propedeutiche al miglioramento della sicurezza nelle gallerie autostradali, ed alle previste ulteriori 5 notti di chiusura durante la settimana dal 26 al 30 aprile, per un totale di 10 chiusure, si informa che siamo riusciti a terminare gli interventi programmati in sole tre notti di chiusura in entrambe le direzioni ed una in direzione ovest.

Tale traguardo è stato raggiunto attraverso un grande sforzo logistico, che ha impiegato un elevatissimo numero di tecnici qualificati nelle gallerie oggetto delle attività, più un altrettanto considerevole dispiegamento di personale per la gestione del traffico veicolare che è stato dirottato temporaneamente sulla Strada Statale 1 Aurelia.

Il passaggio di un numero importante di mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria non ha causato particolari criticità ed intralci alla normale circolazione, anche grazie all’efficace coordinamento della Prefettura di Savona ed alla sinergia prodotta tra le forze di Polizia Stradale, le Polizie Municipali dei Comuni coinvolti ed Autostrada dei Fiori".