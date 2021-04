RipARTEnza, Albissola Marina riparte dalla ceramica con la mostra sulle uova d'artista

Un giorno particolare, il 26 aprile, per inaugurare una mostra speciale. Con tanta voglia di ricominciare, l’Associazione ‘La Fornace’ punta su un’esposizione in cui la parola ‘arte’ è ben incardinata nel nome. E non basta. Anche il soggetto, le uova d’artista in ceramica, sono un elemento chiave.

“L’uovo è simbolo di rinascita – sottolinea Enrica Noceto, presidente de ‘La Fornace’ e curatrice della mostra –, è continuità e rinnovamento”.

Neppure la data è scelta a caso: lunedì 26 aprile è il giorno in cui la Liguria torna in zona gialla, che prevede, tra l’altro, la riapertura dei musei.

‘RipARTEnza’ è ospitata nei locali della Fornace Alba Docilia, in via Stefano Grosso (centro storico) ad Albisola Marina. La visita è prevista fra le 16,30 e le 18,30, l’appuntamento è nella piazzetta attigua alla struttura, gli ingressi saranno regolamentati in base alle norme anti Covid. L’elenco delle successive aperture sarà disponibile sul sito dell’Amministrazione comunale di Albissola Marina e sarà affisso ai cancelli della Fornace.

La mostra, che ha il patrocinio delle Amministrazioni albisolesi, “prende spunto dalla collezione privata della famiglia Porro – spiega la curatrice - e fu ideata dall'artista designer Oscar Albrito”. Furono oltre 80 gli artisti che accettarono l'invito di rappresentare il tema secondo la propria espressività. Tanti i nomi di primissimo piano. Alle opere realizzate nel passato se ne sono aggiunte altre più recenti o contemporanee: globalmente si possono ammirare un centinaio di pezzi unici.

Questi, in ordine alfabetico, gli autori: Renzo Aiolfi, Jean Michel Alberola, Oscar Albrito, Attilio Antibo, Barbara Arto, Carlo Bernat, Fabio Berruti, Beppe Bertolazzi, Adriano Bocca, Franco Bratta, Franco Bruzzone, Pietro Bulloni, Luigi Caldanzano, Aurelio Caminati, Ernesto Canepa, Luigi Francesco Canepa, Carlos Carlè, Peter Casagrande, Gianni Celano Giannici, Secondo Chiappella, Ciccala, Rino Covelli, Ansgar Elde, Agenore Fabbri, Luciano Fiannacca, Ceramiche Gaggero, Galbusera, Dino Gambetta, Maurizio Gay, Umberto Ghersi, Gianmariani, Franz Hitzler, Junco Imada, Enzo L'Acqua, Timour Lam, Giorgio Laveri, Nes Lerpa, Adriano Leverone, Giacomo Lusso, Mauro Malmignati, Claudio Manfredi, Marcello Mannuzza, Tullio Mazzotti, Milena Milani, Paolo Minoli, Renata Minuto, Giorgio Moiso, Rina Moliardo, Nangeroni, Nicastro, Enrica Noceto, Anna Maria Pacetti, Gianpaolo Parini, Dario Bevilacqua Pierluca, Silverio Riva, Flavio Roma, Mario Rossello, Angelo Ruga, Susanna Sala, Michela Savaia, Giuseppe Scaiola, Beppe Schiavetta, Agostino Scrofani, Elena Sellerio, Carlo Sipsz, Sandro Soravia, Danielle Sulewic, Giovanni Tinti, Alberto Toby, Paolo Valle, Giorgio Venturino, Viale, Monica Viglietti, Virio da Savona, Andrea Viviani, Marilisa Vrani, Leda Zanoni.