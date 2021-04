Biker cade nei boschi di Castelvecchio di Rocca Barbena: attivata la macchina dei soccorsi

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno nei boschi tra Castelvecchio di Rocca Barbena e Vecersio per un intervento delicato, non tanto per la dinamica o la gravità clinica quanto per la zona impervia in cui si è verificato, a seguito dell'allarme lanciato da una giovane biker.

La vittima, caduta dalla propria bicicletta, si è infortunata a circa mezzo chilometro dalla strada, rendendo così necessario l'intervento di Vigili del fuoco e soccorso alpino per il suo recupero e trasporto.

La donna pare abbia riportato una lussazione ad una spalla ed è stata trasportata dai militi del 118 in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.