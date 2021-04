Varazze, 22esima settimana con le mostre della Gallery Malocello: Caterina Galleano

L’arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere, neanche in tempi di pandemia da Covid-19, il successo fino ad ora ottenuto ed il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

Artisti partecipanti a questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre e denominato “ Un artista a settimana ”: Adriana Podestà, Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone, Mario Ghiglione, Paola Defilippi, Rosa Brocato, Eurosia Elefanti, Demj Canepa, Ida Fattori, Anna Maniero, Anna Maria Paveto, Maria Rosa Pignone e Antonio Morano, Pietro Cocco.

Sarà così possibile ammirare on-line, fino a domenica 18 aprile 2021, le opere che l’artista Caterina Galleano ha presentato nella sua ultima esposizione, allestita nella Gallery Malocello, prestigiosa e storica sede del Gruppo Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

Caterina Galleano , nata a Savona, vive ed opera a Varazze. Portata sin da piccola per l’arte, nelle sue più svariate interpretazioni e sfaccettature, trova in primo tempo una sua dimensione nella danza moderna e latino americana, ricca di tante soddisfazioni. In seguito, dopo la passione per il movimento sposta la sua creatività nel colore, nelle forme e scopre il bello di poter fermare sulle sue tele, con pennelli, quanto più si avvicina al suo mondo. Cattura con animo sensibile e gentile attimi, volti umani, natura, animali in genere, fiori. Ormai diventati il suo quotidiano.