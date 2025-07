Albenga celebra i talenti dell'associazione “Torchio e Pennello”: mostra aperta fino al 24 luglio (FOTO)

È stata inaugurata lo scorso 14 luglio nella Galleria U.C.A.I. di Albenga, in Piazzetta dei Leoni 1, la mostra di pittura degli allievi organizzata dall’Associazione Artistica “Torchio e Pennello aps”. L’esposizione collettiva, patrocinata dal Comune di Albenga, resterà aperta fino al 24 luglio con doppio orario giornaliero: dalle 17.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.00.

Protagonisti della mostra sono quindici artisti, allievi dei corsi dell’associazione: Luciana Bertuzzi, Antonietta Biagiotti, Marco Breeuwer, Marco Cammi, Marcella Caredda, Olivia Cavallera, Natalia Gagliardi, Marina Galbusera, Silvio Granero, Franco Lovisolo, Alessandro Scarato, Viviana Sciandra, Isabella Simondo, Marco Spinelli e Carmelo Tomat.

A guidare l’Associazione “Torchio e Pennello aps” è la professoressa Manuela Ferrando, fondatrice e presidente, diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 8337447 oppure la segreteria al 347 3628742.

La sede dell’associazione, in via Genova 71 ad Albenga, propone durante tutto l’anno corsi di disegno, pittura, acquerello, incisione, nudo, cartoon e manga, modellato, oltre a un corso d’arte specifico per bambini. Sono inoltre attivi percorsi musicali per adulti e bambini – tra cui chitarra, pianoforte e tastiera, canto, violino e viola – e laboratori dedicati alle scuole.