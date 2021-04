Coronavirus, Toti: "Dati positivi, vaccini al 94% del somministrato sull'erogato"

“I dati sono sostanzialmente positivi e in linea con quelli della scorsa settimana; continua l’alleggerimento del covid sul territorio regionale, così come prosegue la campagna vaccinale che vede la Liguria al 94% del somministrato sull’erogato e come detto oggi da questa settimana questi dati saliranno ulteriormente con la disponibilità dei vaccini, anche se, per Regione Liguria, l’obiettivo finale è quello di 13.000 vaccini al giorno e, da questo punto, non siamo lontani dalla meta, anzi siamo quasi a regime. Dal 3 maggio inoltre ulteriori 50 farmacie entreranno nel circuito di vaccinazione sul territorio regionale e si potrà pensare a uno scato in più”. Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sul Covid e sulle vaccinazioni in corso.



I NUMERI



“Calano i nuovi positivi e sono più i guariti che i nuovi malati – ha sottolineato Toti - Gli ospedali ci dicono che la pressione nei pronto soccorso è calata e cala anche l’occupazione delle terapie intensive. Vi è un sostanziale equilibrio fra tutte le aziende che conferma la minor circolazione. Per quanto riguarda i vaccini siamo a 552.396 vaccini somministrati su 589.290 consegnati, pari a un 94%. Oggi siamo in piena zona gialla, in pratica i numeri ci dicevano che lo eravamo anche la settimana scorsa e questo ci conferma nella richiesta di modificare le regole sul coprifuoco con la possibilità di utilizzo dei locali interni. Come Conferenza delle regioni è noto che avevamo chiesto che nel provvedimento venissero allentate alcune misure poco rilevanti per la pandemia ma non è stato possibile, ci auguriamo che lo diventi al più presto”.



VACCINI

In totale ad oggi risultano 367.700 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale*



Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 2.255

Asl1 212

Asl2 415

Asl3 1.222

Asl4 204

Asl5 202



60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 27.336

Asl1 3.128

Asl2 4.660

Asl3 13.013

Asl4 2.551

Asl5 3.984



65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 30.708

Asl1 3.615

Asl2 5.671

Asl3 14.077

Asl4 3.090

Asl5 4.255



70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 52.902

Asl1 5.998

Asl2 10.199

Asl3 23.625

Asl4 4.929

Asl5 8.151



75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 47.651

Asl1 4.336

Asl2 9.782

Asl3 21.524

Asl4 4.284

Asl5 7.725



Over 80

Le persone prenotate over80 sono 95.832

Asl1 12.337

Asl2 19.855

Asl3 51.184

Asl4 7.884

Asl5 4.572



Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 51.109, su un totale di 54.829 prenotabili indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 5.891

Asl2 7.557

Asl3 27.279

Asl4 4.706

Asl5 5.676



Medici di medicina generale

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 12.182 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali



Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 17.407

Asl1 1.408

Asl2 2.587

Asl3 8.740

Asl4 1.662

Asl5 3.010



*Il totale è dato dalla somma delle categorie di cui trovate il dettaglio per Asl a cui sono stati aggiunti alcuni casi che non rientrano in queste fasce (ad esempio alcuni lavoratori transfrontalieri e gli appuntamenti recuperati dopo la cancellazione avvenuta a marzo a seguito della sospensione di Astrazeneca)

REGIONE LIGURIA, SUL TPL NESSUNA CRITICITA' CON RITORNO A SCUOLA DEL 70% DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI



Il servizio di trasporto pubblico su ferro e gomma oggi, primo giorno di didattica in presenza al 70% per gli studenti delle scuole superiori, statali e paritarie, oltre che nella formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), si è svolto in modo regolare in tutta la Liguria e non ci sono state segnalazioni di criticità. Lo comunica la Regione a seguito del monitoraggio effettuato dall'Assessorato ai Trasporti con tutte aziende di Tpl della regione.

"I piani concordati nei giorni scorsi durante i tavoli prefettizi si sono svolti correttamente e tutti gli studenti hanno raggiunto le scuole e sono tornati a casa in maniera ordinata. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare la situazione per essere pronti in caso di necessità", ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.