Cerca di rubare un motorino e aggredisce due residenti con un cacciavite, 24enne arrestato a Savona

Episodio di cronaca la scorsa notte a Savona, in via Santorre di Santarosa, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 24 anni, presunto autore di una tentata rapina.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava cercando di rubare un motorino parcheggiato quando è stato sorpreso da due residenti della zona. Per garantirsi la fuga, il 24enne ha reagito con violenza, colpendo i due con un cacciavite e provocando loro alcune lesioni.

Le vittime sono riuscite a rifugiarsi nel portone della propria abitazione, ma l’aggressore, in evidente stato di alterazione, ha continuato a bussare e a urlare nel tentativo di raggiungerle. La situazione, sempre più pericolosa, si è conclusa solo con l’arrivo dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare l’uomo e a condurlo in caserma nonostante la sua resistenza.

Il 24enne, residente in provincia di Alessandria e già noto alle Forze dell’Ordine, al termine degli accertamenti è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di tentata rapina aggravata.