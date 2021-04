Covid-19, la Liguria torna in zona gialla: ecco cosa si può fare

Da oggi, lunedì 26 aprile, la Liguria torna in zona gialla, grazie a una situazione epidemiologica che vede dati in miglioramento e all'accelerazione della campagna vaccinale.

Con oltre mezzo milione di vaccini somministrati, di cui 80 mila nella sola scorsa settimana, un ligure su quattro ha ricevuto la prima dose. La copertura vaccinale (cioè chi ha concluso il ciclo di immunizzazione) ha superato il 10%. Rimane fondamentale il rispetto di tutte le norme di distanziamento, indossare correttamente la mascherina e comportarsi con prudenza e responsabilità.

Le regole della zona gialla stabilite dal Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 (CLICCA QUI).

Coprifuoco

Resta in vigore dalle 22 alle 5.

Spostamenti

È possibile fare visita a un'abitazione privata, una volta al giorno, in quattro persone (oltre ai figli minorenni). È possibile spostarsi verso un'altra regione gialla. Verso le regioni rosse e arancioni solo per lavoro, salute, necessità o se in possesso del pass vaccinale.

Bar e ristoranti

Aperti sia a pranzo che a cena con servizio al tavolo purché all'aperto e rispettando il distanziamento.

Scuola

Infanzia, elementari e medie in presenza; superiori: in presenza al 70%; università prioritariamente in presenza.

Sport

È consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Interdetto l'uso di spogliatoi.

Spettacoli

Riaprono al pubblico cinema e teatri con posti a sedere pre-assegnati e capienza al 50%.

Musei

Riaprono al pubblico.