Il Pd in Regione: "DDL 59 urbanistica non semplifica procedure e non tutela territorio"

Queste le principali problematiche del progetto di legge contestate dal PD: la riforma non semplifica le procedure a carico dei comuni ma introduce, per quelli più grandi, due nuovi strumenti, complicando l'iter. "Questi piani - spiega Davide Natale, relatore di minoranza per il PD - non hanno una 'legge cornice' e andavano predisposti solo dopo il Ptr, il Piano Territoriale Regionale datato 1991 che la maggioranza in campagna elettorale aveva promesso - senza poi mantenere - di aggiornare. Il sistema risulta complesso in particolare per i piccoli comuni, non chiarisce se e quando questi possano procedere a livello intercomunale nella predisposizione dei piani e soprattutto non prevede fondi per sostenere le spese a carico degli enti per dotarsi di questi strumenti".