Anche il MIU in piazza del Popolo a Roma: "Orgogliosi dei 1600 presenti, non siamo No vax"

"Siamo veramente orgogliosi perché in piazza erano presenti circa 1600 persone e con questo nostro comunicato vogliamo dire grazie, grazie, grazie a tutti - proseguono dal MIU - Una nota di demerito va invece ai mass media, che hanno fatto passare sotto silenzio il grande successo della manifestazione non facendo menzione alcuna in nessun telegiornale e non spendendo alcuna parola e notizia in proposito, nonostante si sia trattato di una manifestazione autorizzata, svolta in piena regola e che ha attirato l'attenzione di tantissime persone. Come se non bastasse, una nota agenzia di stampa ha pubblicato un articolo dove ha catalogato falsamente e senza alcun legittimo fondamento la manifestazione come la manifestazione dei 'No vax' in Piazza. Nel dissociarci totalmente in modo categorico da questo articolo dove siamo stati additati in modo sbrigativo, vogliamo qui ribadire e sottolineare che la nostra è stata una manifestazione innanzitutto in nome degli italiani tutti con particolare attenzione ad alcune categorie di lavoratori in difficoltà, dove si è dato rilievo allo strato sociale economicamente più messo in ginocchio e collassato soprattutto nell'ultimo anno".