La nuova truffa via email parte da falsi account Apple

Una nuova truffa via email sta circolando in Riviera ed ha già colpito diversi utenti di Savona e Imperia. Si tratta di un caso molto sofisticato di phishing, una truffa informatica che usa messaggi falsi per ingannare gli utenti e rubare dati personali o bancari. Il messaggio, che sembra inviato da iCloud (Apple), avvisa che lo spazio di archiviazione è esaurito e che le foto e i file verranno cancellati entro poche ore.

Il tono è urgente e invita a cliccare subito su un link per "acquistare più spazio a un prezzo speciale". In realtà, il link porta a una pagina web falsa, identica a quella ufficiale Apple, che serve solo a rubare i dati della carta di credito inseriti dalla vittima. Anche se molto ben fatta, l’email presenta alcuni segnali sospetti: pressione emotiva e urgenza ("entro poche ore perderai i tuoi file"); indirizzo email del mittente strano o non ufficiale; link che non rimandano a siti Apple (ma a domini sconosciuti).

Gli esperti di sicurezza informatica raccomandano di: non cliccare mai su link ricevuti via email o sms, controllare lo spazio iCloud solo dalle impostazioni ufficiali del proprio iPhone, iPad o computer.