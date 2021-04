Sassello, due casi Covid in una prima media: sospese le attività scolastiche in presenza per la classe e per le elementari

Sospensione delle attività scolastiche in presenza per una prima delle scuole medie e per tutte le classi delle elementari dell'Istituto Comprensivo di Sassello del plesso "Chiara Luce Badano" da oggi, mercoledì 28 a venerdì 30 aprile.

Questa la decisione del sindaco Daniele Buschiazzo che dopo il primo caso di positività al Covid avvenuto nella prima della scuola secondaria di primo grado e la conseguente chiusura della scuola per sanificazione avvenuta lunedì scorso, dopo il secondo caso ha optato per lo stop didattico sia per la classe delle medie che per alcuni alunni della primaria coinvolti come contatti.

I tamponi antigenici verranno effettuati per gli alunni della scuola secondaria di primo grado venerdì prossimo.

La dirigente scolastica Maria Battaglia potrà decidere di proseguire con l'attività didattica a distanza.