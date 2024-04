Elezioni Europee, Calenda candida in Azione l'ex sindaco di Stella Marina Lombardi

L'ex sindaco di Stella Marina Lombardi correrà alle prossime Elezioni Europee dell'8-9 giugno.

A sorprendere però il partito nel quale è stata candidata: Azione di Carlo Calenda.

L'ex prima cittadina dal 2011 al 2021 del comune che ha dato i Natali al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, storica esponente del Partito Socialista Italiano, già membro del Consiglio Nazionale del Psi, in quelle fila era stata proprio candidata alle Europee nel 2014 e alle Regionali del 2022 all'interno della coalizione di centrosinistra nel Collegio uninominale 1 alla Camera che comprendeva le città di Savona e Imperia. Non risultando eletta in entrambi i casi.

Non aveva potuto candidarsi, per via del numero degli abitanti (più di 3mila secondo il censimento del 2011) poi per il terzo mandato a Stella.

Ad annunciare la sua discesa in campo proprio il segretario del partito riformista: "Vi presentiamo ufficialmente la candidatura alle elezioni europee di Marina Lombardi, circoscrizione Italia Nord Occidentale(che comprende Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e Lombardia. ndr). Marina è una donna tosta e capace. Perito contabile, imprenditrice nel settore turistico, docente presso lo IAL della Liguria e consulente per Horeca Expo - spiega Calenda - La sua lunga e importante esperienza politica, prima da assessore e poi per due mandati da sindaco del Comune di Stella, in Liguria, la rende un profilo perfetto e capace di seguire i dossier, stare sui processi con consapevolezza e rappresentare con serietà l’Italia in Europa, dove si batterà per rispondere con competenza alle sfide che il settore turistico (e non solo) sta affrontando in questo momento".