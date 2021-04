Dipendenti Cup Liguria, Pastorino (Linea Condivisa): "Nessun demansionamento né taglio salariale"

“L’azienda Gpi non è nuova a comportamenti del genere – prosegue il consigliere Pastorino – e per questo è già stata sanzionata dal Tribunale del lavoro di Roma, in data 3 marzo 2021 che, accogliendo il ricorso di alcuni dipendenti, ha ritenuto illegittimi i mutamenti di condizioni contrattuali previsti per i dipendenti”.

“Questo atteggiamento è per noi inaccettabile, soprattutto per un servizio che in questi anni, viste le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso, dovrà prevedere un potenziamento e una cura particolare per assicurare a tutte le persone in Liguria celeri prenotazioni di prestazioni sanitarie e diagnostiche, che spesso sono state differite proprio per la pandemia da Sars-Cov-2 ancora in atto”, aggiunge il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino.